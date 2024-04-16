5 игроков «Барселоны» могут пропустить первый полуфинал Лиги чемпионов, если клуб туда выйдет

5 футболистов каталонской «Барселоны» стоят под угрозой дисквалификации на один матч в Лиге чемпионов. Речь идёт о Рональде Араухо, Ламине Ямале, Жоау Фелише, Френки де Йонге и Ферране Торресе. Если в сегодняшнем ответном четвертьфинале с «ПСЖ» кто-то из перечисленных игроков получит жёлтую карточку, это будет означать, что провинившийся футболист пропустит следующий матч в Лиге чемпионов.

Напомним, в первой игре с «ПСЖ» на выезде «Барселона» одержала победу 3:2. Решающий гол забил центральный защитник Андреас Кристенсен, который как раз пропустит сегодняшний поединок из-за перебора жёлтых карточек.