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«Барселона» планирует всего два трансфера летом

16 Апреля 2024 • 10:25 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
21.04 22:00

Каталонская «Барселона» определилась с планами на летнее трансферное окно. По информации от издания Sport, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку нацелен всего на две сделки.

Помимо полноценного выкупа из аренды Жоау Фелиша и Жоау Канселу, менеджер «Барселоны» хочет пригласить в команду опорного полузащитника и левого вингера. Ожидается, что трансферное окно пройдёт спокойно для «сине-гранатовых».

Ранее сообщалось, что «Барселона» может приобрести у «Манчестер Сити» полузащитники Бернарду Силву за 50 миллионов евро. Тем не менее, исходя из информации от источника, португалец вряд ли перейдёт в каталонскую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку

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