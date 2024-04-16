«Барселона» планирует всего два трансфера летом

Каталонская «Барселона» определилась с планами на летнее трансферное окно. По информации от издания Sport, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку нацелен всего на две сделки.

Помимо полноценного выкупа из аренды Жоау Фелиша и Жоау Канселу, менеджер «Барселоны» хочет пригласить в команду опорного полузащитника и левого вингера. Ожидается, что трансферное окно пройдёт спокойно для «сине-гранатовых».

Ранее сообщалось, что «Барселона» может приобрести у «Манчестер Сити» полузащитники Бернарду Силву за 50 миллионов евро. Тем не менее, исходя из информации от источника, португалец вряд ли перейдёт в каталонскую команду.