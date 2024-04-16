«Атлетико» решил продать полузащитника - названо имя

29-летний аргентинский вингер Анхель Корреа может сменить клубную прописку. Согласно сообщениям журналистов портала Todofichajes, продажа игрока планируется в летнее трансферное окно.

Руководство мадридского «Атлетико» готово расстаться с футболистом за 18 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2026 года. За испанский топ-клуб Корреа выступает с лета 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Анхель провел 25 поединков за «Атлетико». На счету аргентинца восемь забитых мячей (один – с пенальти) и две результативные передачи.