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Арда Туран разгромил виллу, в которой проживал в Испании - сумма ущерба превысила 230 тысяч евро

16 Апреля 2024 • 03:30 Комментировать

Отыгравший несколько лет за «Барселону» турецкий полузащитник Арда Туран разгромил виллу, в которой прожил всё это время. Об этом стало известно сейчас из публикаций в испанской прессе с жалоб владельца особняка стоимостью в 18 миллионов евро. Ущерб, нанесённый турецким игроком, превысил 230 тысяч евро. Испорченные стены, выломанные двери, загаженный бассейн - это лишь часть ущерба.

«Они смотрели футбол и после каждого гола выбрасывали пульт в бассейн», - пожаловался владелец особняка.

При таком подходе неудивительно, что и большая часть остальных бытовых приборов оказалась сломанной  - заботился Арда лишь о кондиционере, ибо без того в Испании непросто. А «они» - это игроки «Барселоны», которые, как выяснилось, использовали виллу для самых развязных вечеринок, в том числе и с приглашением проституток. Сигаретный пепел из помещений собирали буквально вёдрами, а долг за электричество превысил 85 тысяч евро.

Такую память оставил о себе Арда в Испании. Так что в их народном фольклоре, видимо, место татарина в известной поговорке займет именно турок.  


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Барселона Арда Туран
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Сегодня, 16 Апреля
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