В последних пяти матчах с участием «Валенсии» было забито лишь четыре гола

Удивительно играет «Валенсия». Знаменитый клуб из крупного испанского города проводит нерезультативные, но приносящие очки матчи.

Так, вечером понедельника коллектив минимально обыграл «Осасуну» в Памплоне – 1:0. До этого в четырёх матчах валенсийцы минимально обыграли «Гранаду» и «Хетафе», сыграли в нулевую ничью с «Мальоркой» и минимально проиграли в дерби «Вильярреалу». Как итог – лишь четыре забитых гола в последних пяти матчах Примеры и 10 очков в кармане.

Тем не менее, «Валенсия» весьма близка к тому, чтобы вернуться в еврокубки. Если команда так и продолжит набирать очки, то может попасть на будущий сезон в европейские клубные турниры. Подробности о победе над «Осасуной» - здесь.