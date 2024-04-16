«Осасуна» чудом не отобрала победу у «Валенсии»

В 31-м туре Ла Лиги встретились середняки, «Осасуна» и «Валенсия». Уже на 18-й минуте Андре Алмейда поразил чужие ворота. В целом в равной борьбе особых моментов не было, но на 90-й минуте у «Осасуны» супершанс - пенальти, и Анте Будимир сплоховал.
0:1, «Валенсия» вышла на седьмое место, соперник - делит девятое.
Протокол игры
|18'Алмейда Андре IV (0:1)
Эррера Серхио•Аресо Хесус•Гарсия Давид III•Эррандо Хорхе•Круз Хуан58' (Мохика Хоан (58') •Гарсия Рубен76' (Гарсия Рауль (76') •Монкайола Хон76' (Ибаньес Пабло (76') •Муньос Икер•Гомес Мойсес•Будимир Анте•Арнаис Хосе76' (Пенья Рубен (76')
Мамардашвили Георгий• 85'Фулкье Димитри•Москера Кристиан•Озкаджар Дженк•Васкес Хесус•Перес Фран79' (Гонсалес Петер (79') •Герра Хавьер88' (Корреа Тьерри (88') •Пепелу•Ногуэроль Диего Лопес88' (Амалла Селим (88') •Алмейда Андре IV75' (Гильямон Уго (75') •Дуро Уго 56'76' (Мари Альберто (76')
15 апреля. Стадион "Эль-Садар".
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