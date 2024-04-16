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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» чудом не отобрала победу у «Валенсии»

16 Апреля 2024 • 00:03 Комментировать
Осасуна
0:1
Валенсия

В 31-м туре Ла Лиги встретились середняки, «Осасуна» и «Валенсия». Уже на 18-й минуте Андре Алмейда поразил чужие ворота. В целом в равной борьбе особых моментов не было, но на 90-й минуте у «Осасуны» супершанс - пенальти, и Анте Будимир сплоховал.

0:1, «Валенсия» вышла на седьмое место, соперник - делит девятое.

Протокол игры  
Осасуна0:1Валенсия
  18'Алмейда Андре IV (0:1)
Эррера СерхиоАресо ХесусГарсия Давид IIIЭррандо ХорхеКруз Хуан 58' (Мохика Хоан ( 58') Гарсия Рубен 76' (Гарсия Рауль ( 76') Монкайола Хон 76' (Ибаньес Пабло ( 76') Муньос ИкерГомес МойсесБудимир АнтеАрнаис Хосе 76' (Пенья Рубен ( 76')
Запасные: Айтор ФернандесТорро ЛукасКатена АлехандроСтаматакис Димитриос
Мамардашвили Георгий  85'Фулкье ДимитриМоскера КристианОзкаджар ДженкВаскес ХесусПерес Фран 79' (Гонсалес Петер ( 79') Герра Хавьер 88' (Корреа Тьерри ( 88') ПепелуНогуэроль Диего Лопес 88' (Амалла Селим ( 88') Алмейда Андре IV 75' (Гильямон Уго ( 75') Дуро Уго  56' 76' (Мари Альберто ( 76')
Запасные: Каньос СерхиРиверо КристианГасиоровски ЯрекХауме Доменек
15 апреля. Стадион "Эль-Садар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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