«Осасуна» чудом не отобрала победу у «Валенсии»

В 31-м туре Ла Лиги встретились середняки, «Осасуна» и «Валенсия». Уже на 18-й минуте Андре Алмейда поразил чужие ворота. В целом в равной борьбе особых моментов не было, но на 90-й минуте у «Осасуны» супершанс - пенальти, и Анте Будимир сплоховал.

0:1, «Валенсия» вышла на седьмое место, соперник - делит девятое.