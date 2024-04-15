Рауль Гарсия, опытный полузащитник, выступающий на данный момент за «Атлетик» из Бильбао, принял решение закончить с карьерой игрока. Грустной новостью для поклонников баскского клуба делится официальный портал «Атлетика».

Отмечается, что 37-летний футболист принял решение через неделю после завоевания клубом из Бильбао Кубка Испании. В финале турнира баски одолели «Мальорку».

Гарсия родился в Памплоне в 1986 году. Является воспитанником местной «Осасуны». С 2007 по 2015 годы защищал цвета мадридского «Атлетико», в 2015 году перебрался в «Атлетик», цвета которого защищает по сей день.