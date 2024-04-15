Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Рауль Гарсия решил завершить карьеру официально

15 Апреля 2024 • 20:59 Комментировать

Рауль Гарсия, опытный полузащитник, выступающий на данный момент за «Атлетик» из Бильбао, принял решение закончить с карьерой игрока. Грустной новостью для поклонников баскского клуба делится официальный портал «Атлетика».

Отмечается, что 37-летний футболист принял решение через неделю после завоевания клубом из Бильбао Кубка Испании. В финале турнира баски одолели «Мальорку».

Гарсия родился в Памплоне в 1986 году. Является воспитанником местной «Осасуны». С 2007 по 2015 годы защищал цвета мадридского «Атлетико», в 2015 году перебрался в «Атлетик», цвета которого защищает по сей день.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао Рауль Гарсия ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ Хави останется в «Барселоне» при одном условии Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак» Названо условие ухода Абаскаля из «Спартака»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Спортивные новости
«Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Стали известны имена трёх кандидатов на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе» Пивоварова: «Сейчас печально наблюдать за результатами Рублёва» Пивоварова: «Медведев с начала сезона не казался лидером» Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
15.04.24 в 22:00
Осасуна Осасуна
Валенсия Валенсия
2.26 3.10 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Апреля
21:15 · Германия. Бундеслига
В «Байере» не исключили, что Алонсо может возглавить «Реал»
20:59 · Испания. Ла Лига
Рауль Гарсия решил завершить карьеру официально
20:45 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны»: «Я чувствую, что Хави может остаться» 1
20:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Барселона» поспорят за полузащитника с ценником в 60 млн евро
16:11 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал об общении с президентом «Барселоны»
15:53 · Испания. Ла Лига
Хави: «3 месяца назад вы не волновались за моё будущее, но теперь всё изменилось»
15:44 · Испания. Ла Лига
Хави: «Отсутствие Кристенсена будет ощутимо в ответном матче с «ПСЖ»
15:30 · Испания. Ла Лига
Педри: «Когда Хави объявил об уходе, это оказало на нас положительный эффект»
15:19 · Испания. Ла Лига
Педри – о Кубарси: «Никогда не видел молодого центрального защитника с таким талантом»
15:13 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, что нужно «Барселоне» для выхода в полуфинал Лиги чемпионов
15:13 · Испания. Ла Лига
Педри высказался о своём будущем в «Барселоне»
15:06 · Испания. Ла Лига
Хави: «Я не говорил с Дембеле после первого матча с «ПСЖ»
14:59 · Испания. Ла Лига
Болельщики «Барселоны» освистали Дембеле в аэропорту
14:54 · Испания. Ла Лига
Педри: «Мне очень больно от того, что Гави не может помочь команде»
14:50 · Испания. Ла Лига
Педри подтвердил, что выйдет в старте в ответном матче против «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем