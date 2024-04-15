Президент «Барселоны»: «Я чувствую, что Хави может остаться»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал комментарий по поводу будущего главного тренера команды Хави.

В январе Хави объявил о решении уйти из тренерского кресла в конце сезона. С тех пор специалист не раз говорил, что он не передумает.

«Я чувствую, что ситуация с Хави всё ещё открыта, и она может измениться. Мы ещё поговорим после завершения сезона», - сказал Лапорта телеканалу Esport 3.

Во вторник, 16 апреля, «Барселона» проведёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». В первой игре на выезде на прошлой неделе команда Хави смогла добиться победы со счётом 3:2.