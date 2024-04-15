Хави рассказал об общении с президентом «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта посетил тренировку команды в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Комментарий на этот счёт дал главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

«Лапорта сказал мне, что хочет остаться и поиграть с нами в рондо. У нас снова появился энтузиазм, его видно в людях, в том числе в президенте. Сегодня он хотел быть с командой, чтобы выразить свою поддержку и уверенность. Я был рад видеть его воодушевлённым. Мы вернули энтузиазм, которого не хватало в течение сезона», - сказал Хави на пресс-конференции.

Матч «Барселона» - «ПСЖ» стартует 16 апреля в 22:00 по московскому времени.

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