Хави: «3 месяца назад вы не волновались за моё будущее, но теперь всё изменилось»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о своём будущем. В конце января испанец сказал, что покинет команду по окончании сезона, но руководство сейчас надеется, что специалист в конечном итоге передумает.

«Останусь ли я в «Барселоне»? 3 месяца назад вы не волновались за моё будущее, но теперь всё изменилось. Самое важное прямо сейчас – это заработать путёвку в полуфинал Лиги чемпионов», – сказал Хави на пресс-конференции.

С того момента, как Эрнандес объявил об уходе, «Барселона» сыграла 13 матчей во всех турнирах. Команда не потерпела ни одного поражения в этих поединках. Если «сине-гранатовые» завтра не проиграют у себя дома «ПСЖ», это позволит им выйти в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2019 года.