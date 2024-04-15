Хави: «Отсутствие Кристенсена будет ощутимо в ответном матче с «ПСЖ»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, как повлияет на его команду отсутствие Андреаса Кристенсена в ответном матче с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, датчанин пропустит игру из-за перебора жёлтых карточек.

«Отсутствие Кристенсена будет ощутимо в ответном матче с «ПСЖ». Завтра мы должны действовать как команда и отдать на поле все силы, это может сыграть ключевую роль», – сказал Хави на пресс-конференции.

Кристенсен в первом матче с «ПСЖ» забил победный гол и помог «Барселоне» выиграть 3:2 на выезде. В последних матчах датчанин действовал в опорной зоне, хотя номинально является центральным защитником.