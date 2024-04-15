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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри: «Когда Хави объявил об уходе, это оказало на нас положительный эффект»

15 Апреля 2024 • 15:30 Комментировать
Барселона
...
ПСЖ
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16.04 22:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри оценил, как на команду повлияло решение главного тренера Хави Эрнандеса об уходе. Напомним, испанский специалист объявил об этом в конце января после поражения от «Вильярреала». С тех пор «Барселона» ни разу не проиграла в 13 матчах во всех турнирах.

«Когда Хави объявил об уходе, это оказало на нас положительный эффект. С этого момента мы добились прогресса в каждом аспекте игры», – высказал Педри на пресс-конференции.

Напомним, руководство «Барселоны» хочет убедить Хави остаться на посту главного тренера ещё как минимум на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Педри ещё теги

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БАРСЕЛОНА ПСЖ
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15:13 · Испания. Ла Лига
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15:13 · Испания. Ла Лига
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15:06 · Испания. Ла Лига
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