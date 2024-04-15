Педри: «Когда Хави объявил об уходе, это оказало на нас положительный эффект»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри оценил, как на команду повлияло решение главного тренера Хави Эрнандеса об уходе. Напомним, испанский специалист объявил об этом в конце января после поражения от «Вильярреала». С тех пор «Барселона» ни разу не проиграла в 13 матчах во всех турнирах.

«Когда Хави объявил об уходе, это оказало на нас положительный эффект. С этого момента мы добились прогресса в каждом аспекте игры», – высказал Педри на пресс-конференции.

Напомним, руководство «Барселоны» хочет убедить Хави остаться на посту главного тренера ещё как минимум на следующий сезон.