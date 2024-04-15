Педри – о Кубарси: «Никогда не видел молодого центрального защитника с таким талантом»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри оценил уровень центрального защитника Пау Кубарси, который стал настоящим открытием для «сине-гранатовых» во второй половине сезона.

«Иметь в составе такого игрока, как Кубарси – настоящая радость. Он всегда смотрит вперёд и фильтрует передачи. Никогда не видел молодого центрального защитника с таким талантом. Я очень рад, что он играет со мной за одну команду», – сказал Педри на пресс-конференции.

Напомним, 17-летний Кубарси стал основным центральным защитником «Барселоны» во второй половине сезона. Завтра молодой испанец может помочь «сине-гранатовым» выйти в полуфинал Лиги чемпионов.