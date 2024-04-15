Хави рассказал, что нужно «Барселоне» для выхода в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что нужно его команде для выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Первый матч против «ПСЖ» в четвертьфинале «сине-гранатовые» выиграли с минимальным счётом 3:2. Завтра «Барселона» в 22:00 по московскому времени сыграет с парижанами в ответном поединке на своём домашнем стадионе.

«Нам нужно показать себя против одной из лучших команд мира и против одного из лучших тренеров планеты. У нас есть определённое преимущество, и мы воодушевлены. Если мы покажем себя как команда, думаю, у нас будут отличные шансы выйти в полуфинал Лиги чемпионов», – сказал Хави на пресс-конференции.