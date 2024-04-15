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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри высказался о своём будущем в «Барселоне»

15 Апреля 2024 • 15:13 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Педри подтвердил желание клуба предложить ему новый контракт. Ранее об этом писали в прессе.

«Моё будущее? Я очень спокоен. Я знаю, что «Барселона» будет уважать то, что они мне говорили по поводу контракта. «Барса» всегда была клубом моей мечты», - сказал Педри в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Барселона» обсудит с 21-летним Педри пролонгацию трудового договора в ближайшие месяцы.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в среду, 16 апреля. Команда Хави будет принимать «ПСЖ» в Лиге чемпионов. В первом четвертьфинале каталонцы обыграли парижан на выезде со счётом 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
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