Педри высказался о своём будущем в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Педри подтвердил желание клуба предложить ему новый контракт. Ранее об этом писали в прессе.

«Моё будущее? Я очень спокоен. Я знаю, что «Барселона» будет уважать то, что они мне говорили по поводу контракта. «Барса» всегда была клубом моей мечты», - сказал Педри в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Барселона» обсудит с 21-летним Педри пролонгацию трудового договора в ближайшие месяцы.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в среду, 16 апреля. Команда Хави будет принимать «ПСЖ» в Лиге чемпионов. В первом четвертьфинале каталонцы обыграли парижан на выезде со счётом 3:2.