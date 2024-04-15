Хави: «Я не говорил с Дембеле после первого матча с «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о своём отношении к нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле. Напомним, француз неделю назад отпраздновал гол в ворота «Барселоны» в Париже, хотя в своё время отыграл 6 лет в «сине-гранатовой» футболке. Тем не менее, «ПСЖ» проиграл первый матч со счётом 2:3.

«Перед матчем я поприветствовал Усмана, но после я не общался с ним. Мне говорили, что он искал меня после матча. Тем не менее, я не смог его найти в суете. Я не испытываю к нему ничего, кроме уважения. Как его встретит «Олимпийский стадион»? Я не знаю», – сказал Хави на пресс-конференции перед ответной игрой с парижанами.