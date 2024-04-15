Болельщики «Барселоны» освистали Дембеле в аэропорту

Болельщики каталонской «Барселоны» жёстко встретили своего бывшего нападающего Усмана Дембеле в городском аэропорту. По информации от издания Sport, фанаты «сине-гранатовых» встретили футболиста громким свистом.

Напомним, завтра Дембеле в составе «ПСЖ» сыграет против «Барселоны» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. В первой игре в Париже Усман забил в ворота своего бывшего клуба, после чего бурно отпраздновал взятие ворот. Впрочем, «ПСЖ» проиграл тот матч со счётом 2:3.

Напомним, в 2017 году трансфер Дембеле из дортмундской «Боруссии» обошёлся «Барселоне» в 135 миллионов евро. Француз за 6 лет так и не смог оправдать ожидания болельщиков «сине-гранатовых».