Педри: «Мне очень больно от того, что Гави не может помочь команде»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри высказался о травме Гави, который ещё в ноябре получил неутешительный диагноз. Напомним, хавбек разорвал крестообразные связки колена, из-за чего выбыл из строя до конца сезона.

«Мне очень больно от того, что Гави не может помочь команде. У меня с ним хорошие отношения. Он всегда хочет играть. Когда Гави видит нас на тренировках, ему всегда хочется присоединиться к нам», – сказал Педри на пресс-конференции.

Завтра «Барселоне» предстоит сыграть против «ПСЖ» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Ранее Педри подтвердил, что начнёт игру с парижанами в стартовом составе.