Педри подтвердил, что выйдет в старте в ответном матче против «ПСЖ»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри подтвердил, что выйдет в стартовом составе своей команды на матч против «ПСЖ» в рамках ответного четвертьфинала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась выездной победой «сине-гранатовых» со счётом 3:2. Педри в этом поединке вышел со скамейки запасных и отметился результативной передачей.

«Да, я выйду в стартовом составе. Я отдам все силы на поле, но если почувствую, что больше не могу продолжать играть, я попрошу замену», – признался Педри на пресс-конференции.

Ответная игра между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится завтра на «Олимпийском стадионе» в 22:00 по московскому времени.