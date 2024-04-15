Педри: «Возможно, матч с «ПСЖ» – самый важный в моей карьере»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри поделился ожиданиями от ответного четвертьфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Напомним, в первой игре в Париже хавбек вышел со скамейки запасных и отметился результативной передачей. «Барселона» обыграла «ПСЖ» на выезде 3:2 и обеспечила себе преимущество перед ответной встречей.

«Возможно, матч с «ПСЖ» – самый важный в моей карьере. Я могу сравнить его разве что с полуфиналом чемпионата Европы против Италии. Я давно надеялся, что буду принимать участие в подобного рода матчах», – заявил Педри на пресс-конференции.

В этом сезоне испанец отметился в чемпионате двумя голами и двумя ассистами.