У «Барселоны» только два варианта по главному тренеру

В конце января Хави говорил о решении уйти из «Барселоны» по завершению сезона. При этом руководители каталонского клуба надеются убедить молодого специалиста продолжить работу с командой.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание Bild, «Барселона» рассматривает только два варианта по главному тренеру:

А) Хави пересматривает решение и остаётся;

Б) Хави уходит, и «Барселону» возглавляет Рафаэль Маркес. Сейчас он работает с резервной командой «сине-гранатовых».

Ближайший матч «Барселона» проведёт во вторник, 16 апреля, - против «ПСЖ» на своём поле в Лиге чемпионов.