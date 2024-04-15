Захарян: «Надеюсь, что смогу выиграть трофей вместе с «Реал Сосьедадом»

Российский хавбек «Реал Сосьедада» Арсен Захарян высказался о своей игре в новой команде.

— В Испании я понял, что лучше играю в центре поля, чем на флангах атаки. Однако у меня нет проблем с игрой впереди. Надеюсь, что смогу выиграть трофей вместе с «Реал Сосьедадом», — цитирует Захаряна Mundo Deportivo.

Футболист отметил, что полностью адаптировался в городе и в команде, но ему не хватает знания испанского языка для более комфортного положения внутри коллектива.

В футболке «Реал Сосьедада» 20-летний Захарян принял участие в 33 матчах, забил один мяч и записал на свой счет два ассиста.

Захарян впервые за три матча ушёл с поля без результативных действий