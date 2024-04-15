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Чемпионат Испании. Ла Лига

Андер Эррера может сменить клуб в Испании

15 Апреля 2024 • 11:48 Комментировать

34-летний полузащитник «Атлетика» Бильбао Андер Эррера может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом рапортует Todofichajes.

По сведениям источника, в подписании опытного футболиста заинтересован другой испанский клуб. Речь идет об «Осасуне». Игрок может достаться клубу бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с басками рассчитано до конца июня 2024 года. Рыночная стоимость Эрреры оценивается в 2,5 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Андер провел 18 поединков за команду из Бильбао. Полузащитник отметился двумя результативными передачами и получил две желтые карточки.

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Осасуна Атлетик Бильбао Андер Эррера трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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