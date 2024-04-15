Испанская полиция займётся случаем проявления расизма в адрес игрока «Реала»

Полиция Испании пообещала провести проверку по факту инцидента, который произошёл в Пальма-де-Майорке, где в минувший уик-энд «Мальорка» в рамках 31-го тура Ла Лиги принимала мадридский «Реал».

Во время встречи защитник «сливочных» Орельен Тчуамени неоднократно подвергался оскорблениям со стороны одного из фанатов команды хозяев. Позже пресс-служба «Мальорка» подтвердила этот факт, принеся извинения футболисту и пообещав тесно сотрудничать с правоохранительными органами для тщательного расследования инцидента.

Матч закончился победой гостей со счётом 1:0, а Тчуамени как раз стал автором единственного мяча.