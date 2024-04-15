Маркес – главный кандидат на замену Хави в «Барселоне»

Руководство каталонской «Барселоны» определилось с приоритетным кандидатом на пост нового тренера команды, если нынешний наставник Хави Эрнандес всё же решит уйти по окончании сезона.

По информации от издания Sport, руководство считает главным кандидатом своего бывшего футболиста Рафаэля Маркеса, который ныне тренирует резервную команду «Барселоны».

Ранее «сине-гранатовых» связывали с целым рядом иностранных специалистов. Ходили слухи о назначении Томаса Тухеля, Юргена Клоппа, Роберто де Дзерби, Ханса-Дитера Флика и многих других. Тем не менее, первым в списке кандидатов является именно Маркес.