«Жирона» ожидает предложение от топ-клуба Ла Лиги по своему полузащитнику

Каталонская «Жирона» летом может продать своего полузащитника Алеша Гарсию, у которого в контракте прописана сумма отступных в размере 20 миллионов евро. «Бело-красные» ожидают, что «Барселона» предложит за испанца ниже той цены, которая прописана в контракте футболиста.

Сам Гарсия ранее дал понять, что с удовольствием перешёл бы в «Барселону» в летнее трансферное окно. Тем не менее, пока непонятно, смогут ли «сине-гранатовые» согласовать сделку с «Жироной».

В этом розыгрыше чемпионата Испании Гарсия отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Напомним, 26-летний полузащитник ранее успел поиграть в Англии за «Манчестер Сити».