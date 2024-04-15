«Барселона» определилась с тройкой полузащитников на ответный матч с «ПСЖ»

Тренерский штаб каталонской «Барселоны» принял решение, как будет выглядеть линия полузащиты в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Напомним, в первой игре в Париже «сине-гранатовые» одержали минимальную победу 3:2.

Как сообщает инсайдер Хорди Хиль, в полузащите «Барселоны» выйдут такие футболисты, как Илкай Гюндоган, Френки де Йонг и Педри. Если верить источнику, последний должен получить полную свободу на поле.

Напомним, в первом матче на «Парк де Пренс» Педри вышел на замену и отдал голевую передачу на Рафинью. Завтра «Барселона» может выйти в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2019 года.