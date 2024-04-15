Стало известно, что сказал разозлённый Лунин судье после матча «Реала»

В матче чемпионата Испании мадридский «Реал» минимально одолел «Мальорку» со счетом 1:0. После финального свистка вратарь «сливочных» Андрей Лунин выразил недовольство работой главного арбитра.

На последних минутах Лунин проиграл верховую дуэль Ведату Мурики в своей штрафной, после чего соперник едва не поразил ворота «королевского» клуба. Украинец остался крайне недоволен решением судьи, который не зафиксировал нарушение правил со стороны атакующей стороны.

«Это был явный фол. Как так можно?», - передает слова Лунина Defensa Central.

После этой победы мадридский коллектив набрал 78 баллов и уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.