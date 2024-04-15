Анчелотти - об ошибке Лунина: «Я чуть не получил инфаркт»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об ошибке вратаря Андрея Лунина в недавнем поединке чемпионата Испании против «Мальорки».

«Я чуть не получил инфаркт», - приводит Planeta Real Madrid слова итальянского тренера в адрес украинского голкипера.

Встреча завершилась минимальной победой «королевского» клуба со счетом 1:0. На последней минуте матча Лунин едва не подарил гол сопернику, когда проиграл верховую дуэль Ведату Мурики. Однако игрок «Мальорки» пробил мимо створа ворот.

После 31-го тура чемпионата Испании «Реал» набрал 78 баллов и опережает ближайшего преследователя на восемь очков.