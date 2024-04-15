Захарян впервые за три матча ушёл с поля без результативных действий

14 апреля «Реал Сосьедад» встречался с «Альмерией» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Игра между командами завершилась ничейным результатом – 2:2.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 89 минут, не отметившись голевыми действиями.

Стоит сказать, что в предыдущих двух играх Ла Лиги 20-летний хавбек не уходил с поля без результативных баллов. Напомним, в 29-м туре чемпионата Испании Захарян забил «Кадису», а в 30-м туре оформил ассист во встрече с «Алавесом».

Всего в футболке «Реал Сосьедада» Захарян провел 33 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал два голевых паса.