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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян впервые за три матча ушёл с поля без результативных действий

15 Апреля 2024 • 00:09 Комментировать
Реал Сосьедад
2:2
Альмерия
окончен

14 апреля «Реал Сосьедад» встречался с «Альмерией» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Игра между командами завершилась ничейным результатом – 2:2.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 89 минут, не отметившись голевыми действиями.

Стоит сказать, что в предыдущих двух играх Ла Лиги 20-летний хавбек не уходил с поля без результативных баллов. Напомним, в 29-м туре чемпионата Испании Захарян забил «Кадису», а в 30-м туре оформил ассист во встрече с «Алавесом».

Всего в футболке «Реал Сосьедада» Захарян провел 33 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал два голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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