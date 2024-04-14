«Реал Сосьедад» позволил отыграться главному аутсайдеру

В воскресенье «Реал Сосьедад» играл против «Альмерии», главного аутсайдера Ла Лиги. На 30-й минуте Адриан Эмбарба здорово стрельнул из-за пределов штрафной и открыл счет. Ответная атака противника, и Шеральдо Бекер с лета вколотил мяч в сетку - 1:1. Мартин Субименди зарядил в перекладину на 44-й минуте. После перерыва «Реал» разыграл комбинацию, Бекер вывел на удар Мартина Субименди, и тот был точен - 2:1. Невероятно, но постоянные выпады хозяев ничего больше не принесли, а в самой концовке гости заработали пенальти, и Эмбарба оформил дубль - 2:2.

Арсена Захаряна заменили на 89-й минуте, а его команда прервала серию из трех побед и идет шестой. Соперник в любом случае замыкает таблицу.