«Реал Сосьедад» позволил отыграться главному аутсайдеру

В воскресенье «Реал Сосьедад» играл против «Альмерии», главного аутсайдера Ла Лиги. На 30-й минуте Адриан Эмбарба здорово стрельнул из-за пределов штрафной и открыл счет. Ответная атака противника, и Шеральдо Бекер с лета вколотил мяч в сетку - 1:1. Мартин Субименди зарядил в перекладину на 44-й минуте. После перерыва «Реал» разыграл комбинацию, Бекер вывел на удар Мартина Субименди, и тот был точен - 2:1. Невероятно, но постоянные выпады хозяев ничего больше не принесли, а в самой концовке гости заработали пенальти, и Эмбарба оформил дубль - 2:2.
Арсена Захаряна заменили на 89-й минуте, а его команда прервала серию из трех побед и идет шестой. Соперник в любом случае замыкает таблицу.
Протокол игры
|30'Эмбарба Адриан (0:1)
|(1:1) Бекер Шеральдо32'
|(2:1) Оярсабаль Микель59'
|88'Эмбарба Адриан (2:2)
Ремиро Алехандро•Траоре Амари•Субельдия Игор• 87'Ле Норман Робен• 75'Галан Хави•Субименди Мартин• 90'Мерино Микель•Захарян Арсен89' (Пачеко Хон (89') •Бекер Шеральдо70' (Кубо Такефуса (70') •Барренечеа Андер70' (Туррьентес Беньят (70') •Оярсабаль Микель78' (Андре Силва (78')
Максимиану Луиш•Пубиль Марк•Брандарис Хуан•Гонсалес Эдгар•Ланга Бруну•Робертоне Лукас•Лопи Дион74' (Баба Иддрису (74') •Ромеро Лука 36'46' (Рамазани Ларжи (46') • 90'Виера Хонатан•Эмбарба Адриан•Баптистао Лео71' (Лосано Энтони (71')
14 апреля. Стадион "Реале Арена".
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