«Атлетик» в большинстве упустил победу над «Вильярреалом»

В 31-м туре Ла Лиги «Атлетик» принимал набравший ход «Вильярреал». Уже на 12-й минуте гости получили право пробить пенальти, и Херард Морено направил мяч в штангу. Второй тайм начался с повторного предупреждения Санти Комесаньи, гости остались вдесятером. На 66-й минуте Горка Гурусета в штрафной оставил мяч под удар Ойяну Сансету, и тот позволил баскам повести отличным ударом с дюжины метров. Хозяева слишком рано поверили в победу и на 90-й минуте получили еще один 11-метровый в свои ворота за игру рукой Юри Берчиче. Даниэль Парехо зарядил в верхний угол ворот - 1:1.

«Атлетик» в четырех очках отставания от «Атлетико», идущего на четвертом месте. Соперник делит девятую строчку.