«Атлетик» в большинстве упустил победу над «Вильярреалом»

В 31-м туре Ла Лиги «Атлетик» принимал набравший ход «Вильярреал». Уже на 12-й минуте гости получили право пробить пенальти, и Херард Морено направил мяч в штангу. Второй тайм начался с повторного предупреждения Санти Комесаньи, гости остались вдесятером. На 66-й минуте Горка Гурусета в штрафной оставил мяч под удар Ойяну Сансету, и тот позволил баскам повести отличным ударом с дюжины метров. Хозяева слишком рано поверили в победу и на 90-й минуте получили еще один 11-метровый в свои ворота за игру рукой Юри Берчиче. Даниэль Парехо зарядил в верхний угол ворот - 1:1.
«Атлетик» в четырех очках отставания от «Атлетико», идущего на четвертом месте. Соперник делит девятую строчку.
Протокол игры
|(1:0) Сансет Ойян66'
|90'Парехо Даниэль (1:1)
Унай Симон•Де Маркос Оскар•Вивиан Даниэль•Паредес Айтор•Юри Берчиче• 90'Весга Микель55' (Эррера Андер (55') •Прадос Беньят 11'70' (Беренгер Алекс (70') •Уильямс Иньяки• 31'Сансет Ойян77' (Вильялибре Асьер (77') •Уильямс Нико70' (Гарсия Дани (70') •Гурусета Горка77' (Муньяин Икер (77')
Йоргенсен Филип•Фемения Кико•Альбиоль Рауль• 35'Москера Йерсон•Морено Альберто68' (Гуэдеш Гонсалу (68') •Траоре Бертран69' (Ахомач Илиас (69') •Комесанья Санти 35'• 46'Парехо Даниэль•Баэна Алехандро•Морено Херард55' (Педраса Альфонсо (55') •Сорлот Александр
14 апреля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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