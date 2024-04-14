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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» в большинстве упустил победу над «Вильярреалом»

14 Апреля 2024 • 21:31 Комментировать
Атлетик Б
1:1
Вильярреал
окончен

В 31-м туре Ла Лиги «Атлетик» принимал набравший ход «Вильярреал». Уже на 12-й минуте гости получили право пробить пенальти, и Херард Морено направил мяч в штангу. Второй тайм начался с повторного предупреждения Санти Комесаньи, гости остались вдесятером. На 66-й минуте Горка Гурусета в штрафной оставил мяч под удар Ойяну Сансету, и тот позволил баскам повести отличным ударом с дюжины метров. Хозяева слишком рано поверили в победу и на 90-й минуте получили еще один 11-метровый в свои ворота за игру рукой Юри Берчиче. Даниэль Парехо зарядил в верхний угол ворот - 1:1.

«Атлетик» в четырех очках отставания от «Атлетико», идущего на четвертом месте. Соперник делит девятую строчку.

Протокол игры  
Атлетик Б1:1Вильярреал
(1:0) Сансет Ойян66'  
  90'Парехо Даниэль (1:1)
Унай СимонДе Маркос ОскарВивиан ДаниэльПаредес АйторЮри Берчиче  90'Весга Микель 55' (Эррера Андер ( 55') Прадос Беньят  11' 70' (Беренгер Алекс ( 70') Уильямс Иньяки  31'Сансет Ойян 77' (Вильялибре Асьер ( 77') Уильямс Нико 70' (Гарсия Дани ( 70') Гурусета Горка 77' (Муньяин Икер ( 77')
Запасные: Гарсия ИманолЭгилус УнаиАгирреcабала ХуленГарсия РаульЛекуе ИньигоАрес МалкомГомес Унаи
Йоргенсен ФилипФемения КикоАльбиоль Рауль  35'Москера ЙерсонМорено Альберто 68' (Гуэдеш Гонсалу ( 68') Траоре Бертран 69' (Ахомач Илиас ( 69') Комесанья Санти  35'  46'Парехо ДаниэльБаэна АлехандроМорено Херард 55' (Педраса Альфонсо ( 55') Сорлот Александр
Запасные: Рейна ПепеМанди АиссаТеррац РамонКуэнка ХорхеКапу ЭтьенТригерос МануэльМоралес Луис
14 апреля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Атлетик Бильбао

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