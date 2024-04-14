Пресс-служба «Реал Сосьедада» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче чемпионата Испании с «Альмерией».

Стоит сказать, что в основной состав команды попал российский полузащитник Арсен Захарян. Полностью стартовый состав «Реал Сосьедада» выглядит следующим образом: Ремиро (вр), Траоре, Субельдия, Ле Норман, Галан, Субименди, Мерино, Бекер, Захарян, Барренечеа, Оярсабаль.

В нынешнем сезоне 20-летний Захарян принял участие в 32 матчах в футболке «Реал Сосьедада», забил один мяч и записал на свой счет два ассиста.

Матч 31-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» - «Альмерия» состоится сегодня, 14 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по мск.