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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян попал в стартовый состав «Реал Сосьедада» на матч с «Альмерией» официально

14 Апреля 2024 • 21:18 Комментировать
Реал Сосьедад
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Альмерия
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Через 0 ч. 16 мин.

Пресс-служба «Реал Сосьедада» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче чемпионата Испании с «Альмерией».

Стоит сказать, что в основной состав команды попал российский полузащитник Арсен Захарян. Полностью стартовый состав «Реал Сосьедада» выглядит следующим образом: Ремиро (вр), Траоре, Субельдия, Ле Норман, Галан, Субименди, Мерино, Бекер, Захарян, Барренечеа, Оярсабаль.

В нынешнем сезоне 20-летний Захарян принял участие в 32 матчах в футболке «Реал Сосьедада», забил один мяч и записал на свой счет два ассиста.

Матч 31-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» - «Альмерия» состоится сегодня, 14 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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РЕАЛ СОСЬЕДАД АЛЬМЕРИЯ
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