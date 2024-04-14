Раскрыто будущее Гризманна в «Атлетико»

Антуан Гризманн нередко становится героем трансферных слухов. Впрочем, обозримое будущее французского нападающего связано с «Атлетико». Как сообщает Relevo, «матрасники» хотят продлить контракт с 33-летним Гризманном, и футболист хочет того же самого. Стороны уверены в успешном закрытии этого вопроса.

Действующий контракт Антуана Гризманна в Мадриде рассчитан до середины 2026 года. Ранее футболист заявлял о своём желании на каком-то этапе попробовать себя в МЛС.

В сезоне 2023/2024 Антуан Гризманн провёл 41 матч, в которых забил 21 гол и отдал восемь голевых передач на партнёров.