«Гранада» прервала череду неудач, одолев «Алавес»

Попавшая в затяжную серию поражений «Гранада» в 31-м туре Ла Лиги играла дома против «Алавеса», ещё одного аутсайдера. Команды нанесли по шесть ударов по воротам, половина которых пришлась в створ. Мюрто Узуни в дебюте направил мяч в штангу. Тут же пенальти за игру рукой, и Узуни с точки открыл счет. После навеса Серхио Руиса Лукас Бое ударом головой удвоил перевес.

Третья победа «Гранады» в сезоне оставляет команду на предпоследнем месте, соперник - 14-й.