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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Гранада» прервала череду неудач, одолев «Алавес»

14 Апреля 2024 • 19:20 Комментировать
Гранада
2:0
Алавес
окончен

Попавшая в затяжную серию поражений «Гранада» в 31-м туре Ла Лиги играла дома против «Алавеса», ещё одного аутсайдера. Команды нанесли по шесть ударов по воротам, половина которых пришлась в створ. Мюрто Узуни в дебюте направил мяч в штангу. Тут же пенальти за игру рукой, и Узуни с точки открыл счет. После навеса Серхио Руиса Лукас Бое ударом головой удвоил перевес.

Третья победа «Гранады» в сезоне оставляет команду на предпоследнем месте, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Гранада2:0Алавес
(1:0) Узуни Мюрто9'  
(2:0) Бое Лукас38'  
Баталья АугустоМендес Бруно IIРубио Мигель  60'Микель ИгнасиНева КарлосПельистри ФакундоГумбау Херард  45' 83' (Онгла Мартин ( 83') Руис СерхиоЮзвяк Камиль 64' (Вильяр Гонсало ( 64') Бое Лукас 83' (Аресо Матиас ( 83') Узуни Мюрто  45' 75' (Кальехон Хосе ( 75')
Запасные: Рауль ФернандесКорбяну ТеодорМарк МартинесТорренте РаульМауасса ФетПёнтковски КамильПуэртас АнтониоСанчес Рикард
Сивера АнтониоГоросабел Андони  20'Теналья Науэль  45'Марин РафаДуарте РубенГевара АндерБланко Антонио 64' (Кике Гарсия ( 64') Риоха Луис 46' (Реббах Абдеррахман ( 46') Паничелли Хоакин 71' (Симеоне Джулиано ( 71') Висенте Карлос 46' (Сола Алекс ( 46') Омородион Сэмюэль 64' (Бенавидес Карлос ( 64')
Запасные: Абкар АбделькабирХаджи ЯнисГуриди ХонХави ЛопеcАлькаин ЧеберОвоно Хесус
14 апреля. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

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Интересный прогноз на матч Гранада – Алавес чемпионата Испании – 14 апреля 2024
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