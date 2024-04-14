«Гранада» прервала череду неудач, одолев «Алавес»

Попавшая в затяжную серию поражений «Гранада» в 31-м туре Ла Лиги играла дома против «Алавеса», ещё одного аутсайдера. Команды нанесли по шесть ударов по воротам, половина которых пришлась в створ. Мюрто Узуни в дебюте направил мяч в штангу. Тут же пенальти за игру рукой, и Узуни с точки открыл счет. После навеса Серхио Руиса Лукас Бое ударом головой удвоил перевес.
Третья победа «Гранады» в сезоне оставляет команду на предпоследнем месте, соперник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Узуни Мюрто9'
|(2:0) Бое Лукас38'
Баталья Аугусто•Мендес Бруно II•Рубио Мигель• 60'Микель Игнаси•Нева Карлос•Пельистри Факундо•Гумбау Херард 45'83' (Онгла Мартин (83') •Руис Серхио•Юзвяк Камиль64' (Вильяр Гонсало (64') •Бое Лукас83' (Аресо Матиас (83') •Узуни Мюрто 45'75' (Кальехон Хосе (75')
Сивера Антонио•Горосабел Андони• 20'Теналья Науэль• 45'Марин Рафа•Дуарте Рубен•Гевара Андер•Бланко Антонио64' (Кике Гарсия (64') •Риоха Луис46' (Реббах Абдеррахман (46') •Паничелли Хоакин71' (Симеоне Джулиано (71') •Висенте Карлос46' (Сола Алекс (46') •Омородион Сэмюэль64' (Бенавидес Карлос (64')
14 апреля. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
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