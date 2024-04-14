Полузащитник Арда Гюлер не просил «Реал» отпустить его в аренду. Об этом в социальных сетях сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, на текущий момент Гюлер сосредоточен на оставшейся части сезона. Будущее 19-летнего футболиста будет обсуждаться уже после сезона.

Ранее в прессе появлялась информация о желании Гюлера уйти в аренду ради получения большего количества игрового времени.

В сезоне 2023/2024 Арда Гюлер поучаствовал в семи матчах «Реала». В них полузащитник записал на свой счёт один забитый гол. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 15 миллионов евро.