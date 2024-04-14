«Севилья» обыграла «Лас-Пальмас», проведя весь матч в большинстве

В 31-м туре Ла Лиги «Севилья» гостила у конкурентов из «Лас-Пальмаса». Удаление Сауля Коко за грубую игру на шестой минуте сломало игру островитян. На 43-й минуте после подачи Неманьи Гуделя здорово вверху сыграл Юссеф Эн-Несири - 0:1. Перед финальным свистком Доди Лукебакио поставил точку, вонзив мяч в сетку с отскока.

Севильцы вышли на 13-е место и уступают три очка сопернику, который расположился выше.