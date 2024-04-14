«Севилья» обыграла «Лас-Пальмас», проведя весь матч в большинстве

В 31-м туре Ла Лиги «Севилья» гостила у конкурентов из «Лас-Пальмаса». Удаление Сауля Коко за грубую игру на шестой минуте сломало игру островитян. На 43-й минуте после подачи Неманьи Гуделя здорово вверху сыграл Юссеф Эн-Несири - 0:1. Перед финальным свистком Доди Лукебакио поставил точку, вонзив мяч в сетку с отскока.
Севильцы вышли на 13-е место и уступают три очка сопернику, который расположился выше.
Протокол игры
|43'Эн-Несири Юссеф (0:1)
|90'Лукебакио Доди (0:2)
Аарон Эскандель•Суарес Алехандро 7'90' (Каба Сори (90') •Коко Сауль• 6'Мармол Мика•Кардона Серхи•Муньос Хави78' (Бенито Рамирес (78') •Перроне Максимо87' (Кампанья Хосе (87') •Родригес Кирьян•Парк Марвин• 45'Рамирес Сандро78' (Мунир Эль-Хаддади (78') •Молейро Альберто 43'
Нюланд Эрьян• 90'Баде Луак 61'66' (Агум Люсьен (66') •Рамос Серхио•Салас Кике• 73'Окампос Лукас67' (Навас Хесус (67') •Торрес Оливер78' (Сусо Хесус (78') •Гудель Неманья•Сумаре Бубакари•Педроса Адриа•Эн-Несири Юссеф•Берналь Исаак Ромеро78' (Лукебакио Доди (78')
14 апреля. Стадион "Гран Канария".
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