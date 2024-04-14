Гюлер заявил о желании уйти в аренду из «Реала»

Турецкий хавбек Арда Гюлер заявил о желании покинуть мадридский «Реал». Об этом информирует в соцсетях журналист Рамон Альварес де Мон.

По данным источника, наставник «сливочных» Карло Анчелотти поддерживает идею аренды. Но решение по этому вопросу ещё нет.

Стоит отметить, что 19-летний Гюлер в нынешнем сезоне полузащитник провёл пять встреч за «Реал» в чемпионате Испании, отличившись одним забитым мячом.

Что касается мадридцев, то коллектив итальянского специалиста Анчелотти располагается на первой позиции турнирной таблицы Ла Лиги, заработав 78 баллов за 31 игру.