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Гюлер заявил о желании уйти в аренду из «Реала»

14 Апреля 2024 • 15:55 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
21.04 22:00

Турецкий хавбек Арда Гюлер заявил о желании покинуть мадридский «Реал». Об этом информирует в соцсетях журналист Рамон Альварес де Мон.

По данным источника, наставник «сливочных» Карло Анчелотти поддерживает идею аренды. Но решение по этому вопросу ещё нет.

Стоит отметить, что 19-летний Гюлер в нынешнем сезоне полузащитник провёл пять встреч за «Реал» в чемпионате Испании, отличившись одним забитым мячом.

Что касается мадридцев, то коллектив итальянского специалиста Анчелотти располагается на первой позиции турнирной таблицы Ла Лиги, заработав 78 баллов за 31 игру.

 


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