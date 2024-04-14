«ПСЖ» нацелился на вратаря «Валенсии»

Грузинский вратарь Георгий Мамардашвили, права на которого принадлежат «Валенсии», имеет вариант трудоустройства в чемпионате Франции. По информации Todofichajes, в подписании 23-летнего голкипера заинтересован «ПСЖ».

Парижский гранд хочет усилить вратарскую линию в связи с неубедительной игрой итальянца Джанлуиджи Доннаруммы. Приобрести Мамардашвили можно за 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата Георгий провел 30 матчей, в которых пропустил 32 мяча. В 12 встречах вратарь сохранил свои владения на замке. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.