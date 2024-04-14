Гюндогана хотят подписать три клуба

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как стало известно Todofichajes, в услугах немецкого футболиста заинтересованы три клуба из чемпионата Саудовской Аравии. Речь идет об «Аль-Насре», «Аль-Хиляле» и «Аль-Иттихаде».

Илкай связан контрактными обязательствами с «сине-гранатовыми» до лета 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 30 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач.