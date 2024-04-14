Анчелотти оценил игру полузащитника «Реала» Тчуамени

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре полузащитника «королевского» клуба Орельена Тчуамени во вчерашнем поединке 32-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» (1:0). Француз отметился единственным голом в матче.

«Орельен? Он провел отличную игру. Это его любимая позиция. Тчуамени часто получает мяч, играя на ней. В этом матче он нам сильно помог», - передает слова итальянского специалиста Madrid Universal.

В нынешнем сезоне Тчуамени провел 34 поединка за мадридский гранд, в которых отметился тремя забитыми мячами. После вчерашнего успеха «сливочные» набрали 78 баллов и уверенно лидируют в турнирной таблице Ла Лиги.