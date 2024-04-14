Хави оценил игру Фелиша после победы «Барселоны»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об игре нападающего команды Жоау Фелиша в поединке 31-го чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» выиграли со счетом 1:0, португалец забил единственный гол.
«Жоау – талантливый игрок. Он всем доволен и провел отличный матч. В его активе очень красивый гол, но также он отлично показал себя в прессинге. Я предоставил ему свободу в передвижениях, чтобы он мог максимально раскрыться на поле. В этой игре Жоау хорошо поработал», - передает слова специалиста газета Marca.
После 31 тура чемпионата Испании «Барселона» с 70 баллами занимает второе место в турнирной таблице.
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