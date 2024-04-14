Хави оценил игру Фелиша после победы «Барселоны»

«Жоау – талантливый игрок. Он всем доволен и провел отличный матч. В его активе очень красивый гол, но также он отлично показал себя в прессинге. Я предоставил ему свободу в передвижениях, чтобы он мог максимально раскрыться на поле. В этой игре Жоау хорошо поработал», - передает слова специалиста газета Marca.