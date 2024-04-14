Тчуамени – о своём голе: «Я отрабатываю удары на тренировках»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени прокомментировал свой гол в ворота «Мальорки».

Точный удар француза с дальней дистанции принёс «сливочным» победу в матче 32-го тура Ла Лиги (1:0).

«Я знаю, что способен наносить удары. Я много работаю над этим на тренировках, и сегодня мне удалось забить. Я очень счастлив, мне нужно продолжать в том же духе», – цитирует Madrid Zone 24-летнего хавбека.

На счету Орельена Тчуамени три забитых мяча в 34 матчах за «Реал» в текущем сезоне во всех турнирах. В прошлой кампании футболист не отличился ни разу, проведя 50 поединков за команду Карло Анчелотти.