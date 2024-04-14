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«Реал» повторил собственный рекорд 36-летней давности

14 Апреля 2024 • 01:08 Комментировать
Мальорка
0:1
Реал Мадрид

Мадридский «Реал» проводит один из лучших сезонов и истории с точки зрения надёжности в обороне.

В субботу «сливочные» в очередной раз не позволили соперникам забить, минимально одолев «Мальорку» (1:0). После 31-го тура текущего розыгрыша Ла Лиги «Реал» пропустил всего 20 голов – повторение личного рекорда на данной дистанции, докладывает MisterChip. Аналогичный показатель был зафиксирован в сезоне-1987/88.

В следующем туре команда Карло Анчелотти примет на своём поле главного конкурента в чемпионской гонке – «Барселону». Встреча состоится 21 апреля. На сегодняшний день мадридцы опережают «сине-гранатовых» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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