Хави назвал сильные стороны 17-летнего Кубарси

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес в очередной раз похвалил центрального защитника Пау Кубарси.

17-летний футболист вышел в стартовом составе и помог «сине-гранатовым» одержать «сухую» победу над «Кадисом» в матче Ла Лиги (1:0).

«Думаю, Кубарси ознаменует собой эру в «Барселоне». Он всегда выбирает правильный вариант, когда соперники прессингуют. Он очень здорово выглядит в единоборствах, и на вид ему совсем не 17 лет. Кроме того, Пау устаёт меньше всех остальных, поскольку он не так много играл в начале сезона», – заявил в послематчевом интервью Хави.

На счету Пау Кубарси уже 15 матчей за первую команду «Барселоны» во всех турнирах.