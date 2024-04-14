«Барселона» не пропускает в шести подряд матчах Ла Лиги

«Барселоне» удалось в очередной раз сохранить свои ворота в неприкосновенности в поединке Ла Лиги.

В субботу команда Хави Эрнандеса добыла минимальную победу в гостевом матче против «Кадиса» (1:0). Для «сине-гранатовых» это уже шестая кряду «сухая» игра в чемпионате Испании. Ранее каталонскому гранду удалось сдержать «Лас-Пальмас» (1:0), мадридский «Атлетико» (3:0), «Мальорку» (1:0), «Атлетик» Бильбао (0:0) и «Хетафе» (4:0).

Последний на сегодняшний день пропущенный гол «Барселоны» в Ла Лиге датирован 17 февраля: тогда ворота Марка-Андре тер Штегена поразил Яго Аспас из «Сельты», однако это не помешало действующим чемпионам набрать три очка (2:1).