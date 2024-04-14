Фермин Лопес: «Мы знаем, какими качествами обладает Фелиш»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес побеседовал со СМИ после победы в матче Ла Лиги против «Кадиса» (1:0).

Каталонский коллектив добыл выездную победу благодаря голу Жоау Фелиша на 37-й минуте встречи.

«Хорошая победа. Нам пришлось немного пострадать, но не стоит думать, что обыграть «Кадис» – это легко. Соперник бьётся за сохранение прописки.

Мы знаем, какими качествами обладает Жоау Фелиш. Сегодня его замечательный гол позволил нам выиграть», – приводит Barca Universal слова Лопеса.

«Барселона» занимает вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги после 31-го тура, на восемь очков отставая от мадридского «Реала».