​Жоау Фелиш: «Старались показывать наш футбол»

В Испании проходят матчи 31-го тура испанского чемпионата, «Барселона» на выезде обыграла «Кадис» благодаря единственному голу Жоау Фелиша. Автор мяча прокомментировал свой успех, он признал также и качества соперника.

- Это непростое поле, но мы старались показывать свой футбол с первой минуты. Очень рады, что завоевали три очка. Во второй половине было непросто, Кадрис провёл матч жизни, они хорошо играли, - заявил лучший игрок матча Жоау Фелиш.

В следующем туре испанского чемпионата «Барселоне» предстоит сыграть с мадридским «Реалом». Этот культовый матч пройдёт 21 апреля.