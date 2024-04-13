Эффектный гол Фелиша позволил «Барселоне» одолеть «Кадис»

В субботу «Барселона» гостила у «Кадиса» и добилась желанной победы, реализовав один из двух ударов в створ аутсайдера. В середине первого тайма голкипер «сине-гранатовых» отвел угрозу после попыток Хави Эрнандеса и Хуанми. Под конец 45-минутки у гостей угловой удар, мяч оказался во вратарской после отскока, и Жоау Фелиш в падении через себя забил - 0:1. Фермин Лорес после удобной скидки расстреливал ворота, и защитник у ленточки оставил свою команду в игре.

Во втором тайме Хуанми получил мяч из глубины поля и переправил его в ворота соперника, но там вне игры. Фелиш с радиуса штрафной наносил удар с разворота - штанга и вне игры. Диади Самассеку заставил вратаря гостей всерьез потрудиться, парировано.

«Барселона» закрепилась на втором месте, противник - третий с конца.