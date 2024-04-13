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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш забил шесть голов в пяти матчах против «Кадиса» – личный рекорд

13 Апреля 2024 • 23:25 Комментировать
Кадис
0:1
Барселона
окончен

«Кадис» – самый «удобный» соперник для Жоау Фелиша в чемпионате Испании.

Форвард «Барселоны» поразил ворота команды на 37-й минуте сегодняшнего матча, отправив мяч в сетку ударом через себя. По данным Opta, в активе Фелиша уже шесть забитых мячей в пяти встречах с «Кадисом» в рамках Ла Лиги – больше, чем против любого другого соперника.

Португалец выступает в Испании с 2019 года, когда перебрался из «Бенфики» в мадридский «Атлетико» более чем за 127 млн евро. В текущем сезоне 24-летний футболист представляет цвета «Барселоны» на правах аренды.

В общей сложности на счету Жоау Фелиша 32 забитых мяча в 120 матчах Ла Лиги.

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